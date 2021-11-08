В Грузии введут "зеленые паспорта" для посещения общественных мест

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 1 декабря ввести "зеленые паспорта" для граждан, которые будут посещать общественные места. Об этом в понедельник сообщил глава правительства Ираклий Гарибашвили на брифинге.

"С 1 декабря будет задействована концепция так называемых зеленых паспортов <...> С 1 декабря граждане только с "зеленым паспортом" смогут посещать разные объекты. Это - объекты питания, развлекательные центры, кинотеатры, опера, музеи, концертные залы, казино", - сказал Гарибашвили после заседания совета.