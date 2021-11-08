WP: участники COP26 используют неточные данные о выбросах парниковых газов

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Многие страны мира передают в ООН заниженные из-за методологии показатели по выбросам парниковых газов, в действительности в атмосферу Земли их попадает больше - на 8,5-13,3 млрд тонн в год. Об этом в воскресенье сообщила газета The Washington Post.

Газета сопоставила отчетность 196 стран мира с данными научных исследований о содержании парниковых газов в атмосфере. В результате была выявлена существенная разница между декларируемыми и действительными объемами. Несоответствие составило от 8,5 млрд тонн в год, что больше, чем выбросы США, до 13,3 млрд тонн в год, что приближается к показателям КНР.

Из этого следует, что "план по спасению планеты от негативных последствий изменения климата" основан на неточных данных, подчеркивает The Washington Post. "Если мы не знаем точный уровень выбросов, мы не сможем сказать, достаточны ли меры по их уменьшению", - поясняет профессор Стэнфордского университета Роб Джексон. Подобное обстоятельство может оказать существенное влияние на результативность 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго и достигнутых на ней договоренностей, указывает газета.

В ООН разрыв между декларируемыми и реальными объемами выбросов объяснили использованием государствами различных методов подсчетов, непоследовательностью в их применении, во времени предоставления отчетности. The Washington Post в качестве причины также указывает на формирование баланса "выбросов и поглощения парниковых газов" отдельных богатых лесами стран.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату.