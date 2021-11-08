В Астраханской области в период нерабочих дней привились около 17 тыс. человек

АСТРАХАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Около 17 тыс. астраханцев прошли первый этап вакцинации от коронавируса с 30 октября по 7 ноября, согласно данным Telegram-канала регионального оперштаба.

По данным оперштаба на 30 октября, в Астраханской области первым компонентом вакцины привились 364 893 человека, полный курс вакцинации прошли 310 249 астраханцев.

"По данным на 8 ноября 2021 года, в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции 381 835 человек, оба этапа иммунизации прошли 314 299 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве здравоохранения региона, за минувшую неделю впервые решили привиться около 17 тыс. человек.

"В среднем суточный показатель вакцинированных первым компонентом за данный период увеличился более чем на 1 тыс. привитых. В Астраханской области вакцинация проводится в 95 стационарных и 37 мобильных прививочных пунктах, на предприятия и в организации организован выезд медицинских бригад", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что более 5 тыс. пациентов с коронавирусом получают амбулаторную помощь и бесплатные медикаменты на дому. Медицинская система региона полностью мобилизована для работы в сложившихся эпидемиологических условиях. Так, круглосуточно работают 94 бригады скорой медицинской помощи, в дневное время и до полуночи задействовали 67 бригад неотложной помощи и 26 бригад для транспортировки больных. Для лечения пациентов с коронавирусом в регионе задействовали 2 085 коек, на которых проходят лечение 1 628 человек, свободным остается 22% коечного фонда.

По данным на 8 ноября, в регионе привились от коронавирусной инфекции свыше 60% от плана иммунизации в регионе, или половина взрослого населения области. За минувшие сутки зафиксировали 256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировали 68 586 случаев заражения COVID-19, умерли 2 063 человека.