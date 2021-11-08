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Правительство поддержало законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра

Законопроект не распространяется на такси и транспорт, используемый для перевозки пассажиров

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство дало положительный отзыв на внесенный в Госдуму парламентариями от "Единой России" законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учетом небольшой доработки. Текст есть в распоряжении ТАСС.

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Согласно законопроекту от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В отзыве кабмина указано на то, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется "в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности" ее изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта. В правительстве предлагают внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.

"На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания", - говорится в отзыве.

Авторами законопроекта выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Профильный комитет Госдумы по транспорту ранее уже рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

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