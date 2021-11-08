Власти Екатеринбурга разрешили индивидуальные учебные планы для дистанционного обучения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Родители екатеринбургских школьников смогут получить индивидуальный учебный план для своего ребенка на период дистанционного обучения с 8 по 13 ноября. Соответствующее поручение дал начальник городского департамента образования, сообщили в понедельник в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга.

Ранее в СМИ появилась информация, что возле администрации города собрались родители школьников, которые требовали отменить дистанционное обучение. Школьников Свердловской области перевели на дистанционное обучение по 13 ноября включительно, новая мера распространяется на учащихся 5-11-х классов.

"После сегодняшней встречи с представителями родительской общественности начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко дал устное поручение руководителям школ: родители, которые обратятся по вопросам обучения с применением дистанционных образовательных технологий, могут получить для своего ребенка индивидуальный учебный маршрут на неделю с 8 по 13 ноября. Кроме того, департаментом образования будут рассмотрены все поступившие заявления от родителей и даны компетентные ответы", - говорится в сообщении.

Всего в регионе зафиксировали 163 211 случаев коронавирусной инфекции. Общее число выписанных достигло 146 061, общее количество случаев смерти больных COVID-19 составляет 7 705.