Голикова поручила выработать тактику раннего выявления гинекологических заболеваний

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минздрав до 30 ноября 2021 года должен определить тактику и стратегию раннего выявления и лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин в целях профилактики онкологических заболеваний. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минздраву России при участии главного внештатного гинеколога Минздрава России с учетом международной практики определить тактику и стратегию проведения дополнительных исследований в целях онкопрофилактики, раннего выявления и лечения наиболее распространенных гинекологических заболеваний у женщин", - говорится в документе, распространенном секретариатом вице-премьера в понедельник.

Отмечается, что срок выполнения поручения 30 ноября 2021 года.

Кроме того, Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) до 1 марта 2022 года должны проработать вопрос о включении в профилактические осмотры и диспансеризацию населения выявление злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез, УЗИ органов малого таза и бимануальное исследование.

"По результатам проработки предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования в бюджете ФОМС на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", - отмечается в поручении.