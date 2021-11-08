Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о мокром снеге и гололедице в ночь на 9 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мокрый снег, гололедица и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на вторник.

"С 9 часов вечера 8 ноября до 9 часов утра 9 ноября по Москве ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, снег, гололедица, усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

Как уточняет подмосковный главк МЧС, в области также ожидается понижение температуры воздуха ниже ноля.

Во время непогоды водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, не выезжать на летней резине, а по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам следует держаться подальше от высоких столбов, деревьев, электропроводов и найти укрытие в здании, метро, подземном переходе. В случае необходимости помощи экстренных служб надо звонить по телефону 101 или 112.