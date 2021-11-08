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Минпросвещения предлагает приравнять нападения на школы к террористическим действиям

В ведомстве также предложили взаимодействовать с органами и учреждениями системы профилактики
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения России высказывается за то, чтобы приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. Об этом в понедельник на круглом столе "Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики" в Совете Федерации заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей ведомства Лариса Фальковская.

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"Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту", - сообщила Фальковская.

Кроме того, она представила второе предложение, которое касается взаимодействия Минпросвещения с органами и учреждениями системы профилактики.

"Второе предложение. Это уже касается непосредственно нашей работы при взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики. Это - организация специального контроля всех школьных инцидентов с дополнительной проработкой на уровне муниципальных, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав", - заявила Фальковская.

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