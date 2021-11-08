На юге Тюменской области в 43% проверенных аптек завышены цены на СИЗ

ТЮМЕНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Цена на одноразовые маски на юге Тюменской области оказалась завышена в 43% аптек, проверенных активистами регионального отделения "Молодой гвардии". Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе организации.

"Молодогвардейцы проверили 300 аптек на наличие противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты (СИЗ - прим. ТАСС). 8 ноября молодогвардейцы завершили мониторинг цен противовирусных препаратов на юге Тюменской области на наличие противовирусных препаратов и СИЗов. <...> По итогу мониторинга цена на одноразовые маски нарушена в 43% аптек юга Тюменской области. Уточним, что наценка на маски не должна превышать 10 копеек за единицу товара от закупки по региону", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Молодой гвардии" Тюменской области, завышение цены на маски доходило до пяти рублей, мониторинг проходил с 1 октября. Информацию о нарушениях молодогвардейцы передали в Федеральную антимонопольную службу, которая оштрафует аптеки за наценку. Кроме того, аптечные пункты обяжут привести цены в соответствие. В регионе наблюдается прирост спроса на медицинские маски, их дефицита не отмечено.

Согласно данным от Росздравнадзора по Тюменской области, на юге региона работают приблизительно 600 аптечных пунктов.