Турпоток на Кубань за первую неделю ноября вырос на 22%

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Более 240 тыс. туристов посетили Краснодарский край с 1 по 7 ноября 2021 года, что на 44 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила ТАСС в понедельник врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"За ноябрьские праздники и нерабочие дни в период с 1 по 7 ноября 2021 года Краснодарский край посетило порядка 242 тыс. человек, без учета однодневных посетителей, с темпом роста 122% к аналогичному периоду 2020 года, когда регион принял 198 тыс. человек", - сообщила ТАСС Золотухина.

Она уточнила, что численность однодневных посетителей (экскурсантов) за указанный период составила 92 295 с увеличением на 22% к прошлому году, когда регион принял около 75,5 тыс. посетителей.