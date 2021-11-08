Прямые рейсы из трех городов России на остров Маргарита откроются с 9 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Регулярные прямые рейсы на курортный венесуэльский остров Маргарита из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга откроются с 9 ноября. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа.

"С завтрашнего дня наши авиакомпании будут совершать регулярные рейсы между Москвой, Петербургом, Екатеринбургом с одной стороны, и островом Маргарита с другой", - сказал он.

Министр также отметил, что РФ и Венесуэла активно ведут работу по реализации планов в торгово-экономической и инвестиционной сферах. "Там, действительно, масштабные задумки, которые уже близки к реализации, включая сотрудничество в сфере мирного использования космического пространства, в сфере транспорта, логистики, нефтегазовой сфере и в сфере туризма", - сказал Лавров.