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Прямые рейсы из трех городов России на остров Маргарита откроются с 9 ноября

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Регулярные прямые рейсы на курортный венесуэльский остров Маргарита из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга откроются с 9 ноября. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа.

"С завтрашнего дня наши авиакомпании будут совершать регулярные рейсы между Москвой, Петербургом, Екатеринбургом с одной стороны, и островом Маргарита с другой", - сказал он.

Министр также отметил, что РФ и Венесуэла активно ведут работу по реализации планов в торгово-экономической и инвестиционной сферах. "Там, действительно, масштабные задумки, которые уже близки к реализации, включая сотрудничество в сфере мирного использования космического пространства, в сфере транспорта, логистики, нефтегазовой сфере и в сфере туризма", - сказал Лавров.

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