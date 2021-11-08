Дистанционное обучение в вузах Ивановской области продлили до распоряжения оперштаба

ИВАНОВО, 8 ноября. /ТАСС/. В вузах Ивановской области с 15 ноября и до особого распоряжения оперштаба продлевается обучение в дистанционном формате. Вернуться к очной форме можно будет лишь при достижении коллективного иммунитета 80%, сообщил в понедельник журналистам глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"С 15 ноября и до особого распоряжения обучение в вузах Ивановской области будет организовано дистанционно. Данная договоренность достигнута на совещании с ректорами всех вузов, расположенных на территории региона", - сообщил Фокин.

Он уточнил, что вернуться к очной форме обучения вузы смогут при условии достижения коллективного иммунитета 80% среди студентов и преподавателей в отдельных группах или в учебном заведении в целом. При этом с 8 ноября студенты колледжей последних курсов смогут обучаться очно по аналогии с выпускными классами школ, все остальные также будут учиться дистанционно. Учреждения дополнительного образования тоже работают для студентов удаленно до особого распоряжения.

Ранее региональный оперштаб Ивановской области принял решение о том, что с 8 ноября к очному формату обучения возвращаются ученики начальной школы (дети с первого по четвертый классы), а также обучающиеся выпускных классов. Ученики с пятого по восьмой, а также десятых классов, студенты колледжей и вузов до 14 ноября будут обучаться дистанционно.

С начала пандемии в Ивановской области зарегистрировано 57 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 225 диагнозов, умерли 1908 человек. В ковид-госпиталях находятся более 2,6 тыс. пациентов, из которых на аппаратах ИВЛ – 131 человек, свободными остаются 435 коек. В регионе вакцинировано 387 тыс. человек, всего планируется привить порядка 600 тыс. жителей.