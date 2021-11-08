Власти Алтайского края назвали причину аварий и проблем с отоплением в Яровом

БАРНАУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Нарушения технологического процесса подготовки к зиме единственной ТЭЦ в городе Яровое Алтайского края стали причиной аварий на котлах и нарушения теплоснабжения, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

ТЭЦ является единственным источником по производству тепловой энергии и горячей воды в городе с населением более 18 тыс. человек. Проблемы с теплоснабжением обострились в 2019 году, когда из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор. 1 ноября на ТЭЦ в очередной раз из-за технологической проблемы пришлось остановить один из котлов. Запустить другой не получилось, и на ТЭЦ остался работать только один из четырех котлов, что недостаточно для обеспечения нормативных температур.

"Власти должны контролировать ход работ не просто на объектах теплоснабжения, но и непосредственно в МУПе, глава которого назначается администрацией города. Руководство МУП "ЯТЭК" в ходе подготовки к сезону допустило серьезные нарушения ведения технологического процесса, в результате чего котел зашлаковался. Это не результат того, что станция старая, как сейчас пытаются представить, а результат безответственной работы - рукотворный кризис", - цитирует пресс-служба губернатора Виктора Томенко.

Сейчас на ТЭЦ ведутся работы по восстановлению теплоснабжения с привлечением ремонтной бригады Сибирской генерирующей компании. Накануне специалистам удалось запустить один из котлов и восстановить температуру теплоносителя. "Сегодня на объектах здравоохранения температура составляет 23-25 градусов тепла, в школах - 17-20, детсадах - 18-21, многоквартирных домах - 18-24, частных домах - 17-22 градуса", - отмечается в сообщении.

По данным властей, к сбою в теплоснабжении привел "недостаточный контроль со стороны главы города за функционированием местной ТЭЦ". По данным пресс-службы, местные власти не уделили достаточного внимания качеству приобретаемого топлива и ходу ремонтной кампании. Проводится служебное расследование причин зашлакованности котла, что стало главной причиной сбоя в теплоснабжении Ярового.

В минувшую субботу Томенко поручил срочно наладить теплоснабжение по временной схеме в Яровом, где 1 ноября произошла очередная авария: в связи с технической проблемой на ТЭЦ был остановлен котел № 9, а котел №7 ввели в работу. Мощности котла №7 оказалось недостаточно - он предназначен лишь для летнего обогрева воды: параметры теплоносителя оказались вдвое ниже необходимого. Чтобы восстановить температуру в домах и на социальных объектах была предпринята попытка запуска котла №10. Однако его запустить не удалось - обнаружилась течь. Неисправность устранили, 4 ноября котел №10 вновь начали выводить в работу, но ночью аварийно остановили. В город направили тепловые пушки для обогрева социальных объектов. Накануне проверку по факту нарушения теплоснабжения в городе начали региональная прокуратура и региональное следственное управление СК РФ.

О проблемной ТЭЦ в Яровом

На низкие температуры в квартирах местные жители жалуются ежегодно во время отопительного сезона. В 2021 году во время аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. Проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт. По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются на уровне 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует от 1 млрд до 1,5 млрд рублей. В сентябре текущего года Ростехнадзор возбудил дело после выявления нарушений при подготовке ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.