В Липецкой области превысила 55% доля вакцинированного от коронавируса населения

"Несколько десятков тысяч человек вакцинировали от коронавируса липецкие медики за время действия режима нерабочих дней, на сегодня в регионе от коронавируса однократно привиты 552 тыс. 579 человек, двукратно - 469 тыс. 140 человек, охват населения - 55,4%", - сказал Артамонов, отметив, что в медучреждениях имеется достаточное количество вакцины, поставки препаратов проводятся регулярно. "Сегодня в регионе более 170 тыс. комплектов двухкомпонентных препаратов и свыше 24 тыс. доз "Спутника Лайт", - пояснил Артамонов.

Ранее он также отмечал, что выполнение плана по вакцинации населения приближается к 70%, что позволяет властям надеяться на достижение коллективного иммунитета в регионе к концу года. "От вакцинации зависит успех в борьбе с опасным вирусом, со стороны областной власти для этого создаются все необходимые условия - работают мобильные пункты вакцинации, для медиков действуют стимулирующие выплаты, запасы вакцины постоянно пополняются", - сказал Артамонов. Он вновь призвал граждан вакцинироваться, подчеркнув, что при выработке коллективного иммунитета у населения область сможет вернуться к жизни без ограничений, а люди престанут бояться за своих близких.