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В Липецкой области превысила 55% доля вакцинированного от коронавируса населения

По словам главы региона Игоря Артамонова, в период нерабочих дней в области поставили прививку несколько десятков тысяч человек

ЛИПЕЦК, 8 ноября. /ТАСС/. Объявленные в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября позволили медикам Липецкой области довести уровень вакцинации населения региона до 55,4%. Об этом сообщил в понедельник глава областной администрации Игорь Артамонов.

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"Несколько десятков тысяч человек вакцинировали от коронавируса липецкие медики за время действия режима нерабочих дней, на сегодня в регионе от коронавируса однократно привиты 552 тыс. 579 человек, двукратно - 469 тыс. 140 человек, охват населения - 55,4%", - сказал Артамонов, отметив, что в медучреждениях имеется достаточное количество вакцины, поставки препаратов проводятся регулярно. "Сегодня в регионе более 170 тыс. комплектов двухкомпонентных препаратов и свыше 24 тыс. доз "Спутника Лайт", - пояснил Артамонов.

Ранее он также отмечал, что выполнение плана по вакцинации населения приближается к 70%, что позволяет властям надеяться на достижение коллективного иммунитета в регионе к концу года. "От вакцинации зависит успех в борьбе с опасным вирусом, со стороны областной власти для этого создаются все необходимые условия - работают мобильные пункты вакцинации, для медиков действуют стимулирующие выплаты, запасы вакцины постоянно пополняются", - сказал Артамонов. Он вновь призвал граждан вакцинироваться, подчеркнув, что при выработке коллективного иммунитета у населения область сможет вернуться к жизни без ограничений, а люди престанут бояться за своих близких.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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