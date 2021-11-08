Власти Псковской области разрешили проводить в регионе свадьбы и корпоративы

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области разрешили проводить в регионе банкеты, свадьбы и корпоративы при условии, что все их участники имеют сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона и опубликованы в понедельник на портале нормативных правовых актов Псковской области.

"Проводить банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и иные мероприятия с 8 ноября 2021 года при соблюдении одновременно следующих условий: наличие у совершеннолетнего участника мероприятия документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев, предшествующих дню проведения мероприятия", - отмечается в тексте документа.

При этом участники мероприятия, у которых есть медотвод от вакцинации, обязаны предъявить соответствующий документ, заверенный лечащим врачом. Кроме того, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за три дня до мероприятия. В тексте указа отмечается, что ведущие мероприятий, аниматоры, фотографы, видеооператоры и "иные граждане, оказывающие услуги при проведении мероприятия", должны иметь при себе документ, подтверждающий прохождение вакцинации.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 60 336, 52 002 человека выздоровели, 954 умерли. До 7 ноября приостановлена работа учреждений культуры. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в регионе введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.