Ограничения в транспорте Подмосковья коснулись 2 млн не привитых льготников

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ограничение на проезд в общественном транспорте Московской области, которое начало действовать в регионе с 8 ноября на фоне ситуации с коронавирусом, коснулось 2 млн невакцинированных льготников. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Проезд в транспорте ограничили 2 млн невакцинированных льготников, из них 0,9 млн - жители Московской области и 1 млн человек - жители Москвы. Возобновить действие соцкарты можно после вакцинации первым компонентом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник утром в автобусах Подмосковья зафиксировано вдвое меньше льготных категорий граждан. "Общий пассажиропоток утром 8 ноября в автобусах снизился на 26% по отношению к прошлой неделе и составил 311 тыс. человек, при этом льготников стало меньше на 50%", - уточнили в пресс-службе.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 542 376 случаев заражения, в том числе 3 429 - за последние сутки, выздоровел 472 223 человека, умерли 9 179. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошел 4 006 021 человек, коллективный иммунитет составляет 67,3%.

С 8 ноября и до улучшения эпидемиологической ситуации в транспорте Московской области ограничили проезд для невакцинированных льготных категорий граждан старше 60 лет и невакцинированных граждан с хроническими заболеваниями, которые не болели COVID-19 в течение последних шести месяцев, напомнили в Минтрансе.