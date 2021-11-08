QR-коды введут с 12 ноября в Новосибирской области для посещения кафе и ресторанов

ТАСС, 8 ноября. QR-коды для посещения кафе и ресторанов вводятся в Новосибирской области с 12 ноября, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Андрей Травников.

"На этой неделе мы принимаем дополнительные ограничения. Так, с 12 ноября, с пятницы, требование наличия QR-кода обязательно при посещении объектов общественного питания и залов и объектов, где проходят конгрессно-выставочные мероприятия. Надеемся, что наши усилия на прошлой неделе и новые мероприятия позволят переломить ситуацию с четвертой волной", - сказал он. Травников добавил, что это решение принято оперативным штабом региона в понедельник.

В Новосибирской области с 12 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Мера распространяется на работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. В регионе действуют ограничения на заполняемость залов в культурных и спортивных учреждениях в 50%. Система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий действует с 30 октября.

По данным оперативного штаба на утро 8 ноября, в регионе зарегистрировано 73 962 случаев коронавируса (плюс 400 за сутки), из них 7 329 - у детей. 54 773 пациента полностью выздоровели (плюс 79 за сутки).