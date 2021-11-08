Более 120 единиц техники для борьбы с пожарами поступило на Ямал

ТАСС, 8 ноября. Муниципалитеты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за 2021 год получили более 120 единиц специализированной техники для борьбы с пожарами и лесовосстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"С начала года в лесные хозяйства округа поступило более 120 единиц техники и оборудования для борьбы с пожарами и лесовосстановительных работ. Новая современная техника продолжает поступать в лесхозы в рамках национального проекта "Экология" и регионального проекта "Сохранение лесов". На этот раз лесники получили колесный бульдозер Станислав-704-04 и девять мотовездеходов РМ 650-2", - говорится в сообщении с уточнением, что новая техника позволит повысить эффективность борьбы с лесными пожарами.

По данным пресс-службы, колесный бульдозер будет применяться в мероприятиях по противопожарному обустройству лесов. Новые мотовездеходы будут оснащены электрической лебедкой (грузоподъемным механизмом), которая увеличивает их внедорожные качества и позволяет оперативно добираться к очагам возгорания в самые труднодоступные участки леса. Мотовездеходы будут использоваться для патрулирования лесных угодий, а также для доставки сотрудников лесного хозяйства к месту проведения плановых работ в лесном фонде.

Колесный бульдозер будет базироваться в Ноябрьском лесничестве. Мотовездеходы будут распределены по всем пяти лесничествам округа - в Красноселькуп, Надым, Ноябрьск, Тарко-Сале и Салехард.

Всего за последние три года в рамках национального проекта "Экология" и регионального проекта "Сохранение лесов" арсенал лесных пожарных пополнился 180 единицами техники и оборудования.