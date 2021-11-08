Голикова поручила проанализировать дефицит медицинских кадров в регионах России

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Региональные власти в срок до 15 декабря должны проанализировать дефицит медицинских кадров, а также наличие в субъекте специальных программ и мер поддержки по привлечению и закреплению медработников в регионах. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте Российской Федерации, а также наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в субъекте Российской Федерации, с оценкой эффективности их реализации", - говорится в документе, распространенном секретариатом вице-премьера в понедельник.

Региональным властям совместно с профильными кафедрами вузов, подведомственных Минздраву РФ и курирующих регионы в рамках программы "Вуз - регион", необходимо оценить, насколько эффективно реализуются эти программы и меры.

Кроме того, из документа следует, что на сайтах региональных медучреждений должна размещаться информация и о федеральных медорганизациях, чтобы пациент, ознакомившись с ней, смог сделать выбор. Срок исполнения поручения - 10 января 2022 года.