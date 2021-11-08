МИД Венесуэлы заявил, что российские вакцины от ковида гарантируют здоровье жителям страны

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Венесуэла благодарна России за поставки вакцины от коронавируса "Спутник V", препарат обеспечивает сохранение здоровья населения страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсиа в понедельник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить российское правительство и президента РФ Владимира Путина за поддержку в период пандемии и за российские вакцины, которыми прививается венесуэльский народ, - отметил он. - Мы очень благодарны за то, что у нас есть возможность вакцинировать наше население российскими вакцинами, которые гарантируют сохранение здоровья наших граждан".

Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства охарактеризовал отношения с Россией как "очень успешные" и напомнил о том, что его страна "является энергетической державой, которая обладает значительными энергоресурсами, гидроресурсами, плодородными землями и молодыми специалистами".

"Наши отношения обладают очень большим потенциалом, - подчеркнул он. - Венесуэла - лучший союзник, лучший партнер РФ в Латинской Америке и Карибском бассейне. Мы можем продвигаться вперед по целому ряду направлений, прежде всего в таких сферах как туризм, где есть огромный потенциал, а также в области сельского хозяйства, фармакологии и обмена специалистами".

В заключение Пласенсиа поблагодарил Лаврова за то, что тот принял приглашение посетить Венесуэлу с визитом, который "состоится в ближайшем будущем".