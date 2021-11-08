В госпиталях Калужской области осталось около 18% свободных коек для пациентов с COVID-19

ТАСС, 8 ноября. Почти 480 мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией свободны в госпиталях Калужской области, что составляет 17,7% от объема коечного фонда. На протяжении нескольких дней существенного роста числа новых заражений в регионе не отмечается, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"В области развернуто 2 700 инфекционных коек. На стационарном лечении в настоящее время находится 2 221 пациент, в том числе 153 пациента в реанимации (из них 19 на инвазивной вентиляции легких, 113 - на НВЛ). Свободный коечный фонд составляет 17,7% (479 коек). <...> [Губернатор] Владислав Шапша отметил, что уровень заболеваемости в регионе не падает, но и роста на протяжении нескольких дней не наблюдается", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба на 8 ноября, в области с начала пандемии зарегистрировано 54 743 случая заражений коронавирусом. По информации на 3 ноября, в инфекционных госпиталях было развернуто 2 580 мест, из них свободными оставались около 13%.

С 5 по 8 ноября суточное число новых заражений варьировалось от 203 до 211, существенных всплесков показателей не наблюдалось. "Если мы с вами продолжим планомерную работу по сохранению масочного режима, по вакцинации, то мы не только застрахуем себя от будущих всплесков заболевания, но и сможем в скором времени сказать, что пик заболеваемости пройден", - приводит пресс-служба слова Шапши.

В пресс-службе отметили, что в Калужскую область поступило свыше 529,6 тыс. комплектов вакцины от COVID-19. Всего в регионе привито 419 455 человек, что составляет 64,5 % от плана. В регионе действует постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, под которое подпадает свыше 300 тыс. человек. Система QR-кодов для посещения учреждений культуры и спорта, кафе и ресторанов начнет действовать в Калужской области с 15 декабря.