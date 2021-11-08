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Пандемия COVID-19

РКН заблокировал 4,1 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации

В августе было обнаружено 1 148 подобных ресурсов, что стало пиковым значением

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор удалил или заблокировал с марта 2021 года более 4,1 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4 117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды", - сказали в пресс-службе. В марте таких ресурсов было выявлено 24, в апреле - 66, в мае - 36, в июне - 83, в июле - 1 353, в августе - 1 148, в сентябре - 658, в октябре - 562, в ноябре - 187.

С апреля в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы увеличится до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

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