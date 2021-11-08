Эксперт: растущая схожесть симптомов с ОРВИ и гриппом усложняет диагностику COVID-19

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Потеря вкуса и обоняния уже не является основным и самым частым симптомом коронавируса, поэтому отличить его от ОРВИ и гриппа становится сложнее. Об этом в понедельник заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала "Россия-24" .

"Сейчас COVID-19 все больше напоминает по своему клиническому течению ОРВИ, иногда грипп, потому что у некоторых начинается с высокой температуры, у других температура субфебрильная, то есть до 38-38,5 градусов, и самое главное, что и потеря вкуса, и потеря обоняния уже не встречается у большинства пациентов", - сказала она.

Пшеничная отметила, что потеря обоняния и вкуса сегодня встречается у 20-30% ковидных пациентов, что сильно отличается от 70-80%, которые были в начале пандемии.

"У пациентов теперь развиваются симптомы, такие как боли в горле и насморк, чего не было раньше", - сказала она и подчеркнула, что без ПЦР-диагностики определить ковид сегодня практически невозможно.