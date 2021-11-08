Северный олень проехал на маршрутном автобусе в Норильске

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Водитель маршрутного автобуса согласился подвезти северного оленя и его владельцев, которые до этого принимали участие в детском празднике в Норильске на севере Красноярского края. Об этом рассказала в понедельник ТАСС председатель нганасанской общины (коренной народ севера) "Ня танса", владелица животного Валерия Болгова.

Видео и фотографии с оленем ранее появились в социальных сетях и вызвали резонанс.

"Это молодая важенка (самка северного оленя) она участвует во всех социальных мероприятиях в Норильском промышленном районе и Дудинки, столицы нашего Таймыра. <…> Нас пригласил храм в Норильске на праздник, где мы детям и родителям устроили фотосессию с Аякли (так зовут животное). Дети там были с ограниченными возможностями здоровья, для них это очень важно. <…> Живем мы за городом, на обратном пути устали и зашли в автобус, там было пять человек, дискомфорта мы никому не создали", - сказала Болгова. По ее словам, водитель сначала не хотел везти животное, но потом согласился.

Как рассказала собеседница агентства, Аякли приучена к поездкам на транспорте. Ранее животное ездило на служебном микроавтобусе, предоставляемом общине. В этот раз микроавтобуса не было. Аякли три года и семь месяцев, она с рождения проживает у Болговой.