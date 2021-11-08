Власти сообщили, что Сочи стал лидером Кубани по турпотоку в период нерабочих дней

СОЧИ, 8 ноября. /ТАСС/. Сочи принял более 136 тыс. гостей в период нерабочих дней, объявленных президентом с 30 октября по 7 ноября. Это максимальный показатель среди курортов Краснодарского края, сообщила ТАСС в понедельник врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"Сочи [посетили] 126 120 туристов и 10 тыс. экскурсантов (гостей, приехавших на один день)", - сказала она.

Анапу посетили почти 40 тыс. гостей, включая экскурсантов, Геленджик - 28, 6 тыс. человек. Лидером по однодневным посещениям стал Новороссийск, там с экскурсиями одного дня побывали 21 тыс. человек, при этом долговременных туристов там насчитывается более 4 тыс. Также однодневными посещениями отличился Апшеронский район, его посетили почти 16 тыс. экскурсантов.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Краснодарский край за первую неделю ноября вырос на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года, всего Кубань за это время посетили более 240 тыс. туристов.