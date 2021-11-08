В 2021 году в незаконных протестных акциях приняли участие более 460 подростков

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 460 подростков приняли участие в незаконных акциях в этом году, более половины из них после профилактических работ отказались от дальнейшего участия в таких мероприятиях. Об этом сообщила замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Мария Кольцова.

"Для оценки протестных настроений среди детей в августе текущего года уже постфактум, когда события улеглись, у нас было проведено анкетирование тех подростков, которые приняли участие в этих мероприятиях. Для сведения, в акциях приняли участие 464 подростка с наибольшей протестной активностью. Результаты обработки анкет показали, что дети с разным интересом шли на эти мероприятия. Более 60% из любопытства, 17% - за компанию с друзьями, но были и те, кто хотел участвовать в политической жизни страны, почти 2% желали заработать карманные деньги", - сказала она, выступая в понедельник на круглом столе в Совете Федерации. Кольцова отметила, что в результате профилактической работы 80% подростков выразили полный отказ от дальнейшего участия в подобных мероприятиях.

По ее словам, благодаря интернету подростки очень быстро могут получать в том числе противоправную информацию. "В современных условиях благодаря интернет возможностям масштаб подачи информации значительно расширился. В этой связи ограниченный доступ подростков к интернет-ресурсам, содержащим противоправный контент, приобретает особое значение", - добавила она.