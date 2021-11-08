Белорусский Красный Крест готов помочь мигрантам на белорусско-польской границе

"Белорусский Красный Крест чрезвычайно серьезно относится к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе и готов оказать содействие в решении гуманитарных задач при их возникновении [предоставление продуктовых, гигиенических наборов и др.]", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Представители БКК находятся в постоянном контакте с представителями государственных органов, общественных организаций, а также международных партнеров, добавили в организации.

В понедельник утром группа до тысячи беженцев с вещами двигалась по территории Белоруссии вдоль трассы к границе с Польшей. Власти Белоруссии сообщили, что иностранцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать право на получение статуса беженца в ЕС. Польша в связи с наплывом беженцев привела войска территориальной обороны в состояние повышенной готовности.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, уже доведя их число до 10 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.