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Пандемия COVID-19

Эксперт: дети в России стали болеть ковидом в десятки раз чаще с появлением дельта-штамма

Врач-вирусолог Евгений Тимаков отметил, что дети становятся основным источником распространения инфекции

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дети в России начали заражаться коронавирусной инфекцией в десятки раз чаще с момента появления в стране дельта-штамма. Об этом в понедельник заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире телеканала "Россия-24".

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"С момента появления дельта-штамма, с середины лета [в РФ], активно говорим о том, что дети болеют, болеют с рождения, болеют в десятки раз чаще, чем это было до этого", - сказал он.

Тимаков подчеркнул, что "если болеют все [члены семьи], то однозначно, 80-90%, что ребенок заболеет".

Вирусолог также отметил, что дети становятся основным источником распространения инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 250 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 834 495 случаев заражения, выздоровели 7 587 560 человек, умерли 248 004. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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