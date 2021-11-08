ГИБДД Москвы призывает автовладельцев поменять резину на зимнюю из-за заморозков

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам поменять резину с летней на зимнюю из-за грядущих заморозков и возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер. Возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте", - говорится в сообщении.

Пешеходам тоже нужно быть аккуратными: идти медленнее, приспустить капюшоны при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы в одежде.