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ГИБДД Москвы призывает автовладельцев поменять резину на зимнюю из-за заморозков

Синоптики прогнозируют минусовые температуры, снег и ветер

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам поменять резину с летней на зимнюю из-за грядущих заморозков и возможной гололедицы, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Синоптики обещают минусовую температуру уже во вторник ночью, а еще осадки в виде снега или дождя и сильный ветер. Возможно образование гололедицы на дорогах. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте", - говорится в сообщении.

Пешеходам тоже нужно быть аккуратными: идти медленнее, приспустить капюшоны при переходе дороги и использовать светоотражающие элементы в одежде.

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