Медведев обратил внимание на плохое состояние общежитий в некоторых вузах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Общежития во многих вузах остались практически в том же состоянии, в каком они находились еще в советский период, и сейчас важно выделять деньги на их ремонт. Об этом в понедельник сообщил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время обсуждения поправок партии ко второму чтению федерального бюджета.

"По материально-технической базе высших учебных заведений, по общежитиям - там ситуация очень разная. Во многих вузах действительно общаги остались в том состоянии, в котором они еще были почти что в советский период. На это нужно выделять деньги, просто акцентирую на этом внимание как на приоритете", - подчеркнул он.

На эту проблему обратил внимание один из участников встречи - председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он пояснил, что студенты часто жалуются на состояние общежитий, так как около 40% таких помещений в стране сейчас требуют капитального ремонта.

Метелев обозначил и несколько других вопросов. Он в том числе предложил заложить в бюджете на ближайшие три года финансовую поддержку для трех "особенно значимых и известных всем" некоммерческих организаций - Российского Красного Креста, Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и "Бессмертного полка". На их поддержку предлагается выделить дополнительное финансирование в размере 1 млрд рублей. Депутат также попросил предусмотреть дополнительную помощь для ряда общественных организаций.

"По НКО - если есть возможность, я просил бы здесь коллег из Государственной думы вместе с Минфином отработать увеличение [финансирования] по трем этим некоммерческим организациям, которые оказывают действительно важную помощь и поддержку отдельным категориям наших граждан", - отреагировал Медведев.