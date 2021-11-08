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СК предложил научить школьных педагогов выявлять деструктивное поведение у учеников

Ведомство также предлагает выработать алгоритм профилактической работы с учащимися, склонными к деструктивному поведению, и проработать основания, которые будут влиять на постановку и снятие детей с учета

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет предложил научить школьных преподавателей выявлять деструктивное поведение учеников. Об этом сообщил руководитель организационно-аналитического отдела управления процессуального контроля за расследованием отдельных видом преступлений СК России Виктор Свечинов.

"Мы предлагаем обучать преподавателей навыкам выявления деструктивного поведения подростков и организовывать целенаправленную работу по формированию здорового психологического климата, вырабатывать и широко внедрять эффективные методики выявления учащихся, испытывающих существенные сложности с социализацией и адаптацией в коллективе, осуществлять с такими лицами системную углубленную работу по нормализации психологического состояния", - сказал он, выступая в понедельник на круглом столе в Совете Федерации.

По его словам, СК также предлагает выработать алгоритм профилактической работы с учащимися, склонными к деструктивному поведению, и проработать основания, которые будут влиять на постановку и снятие детей с учета.

"Принимать меры по доступности квалифицированной психологической и психиатрической помощи, а также информировать людей, что такая помощь не зазорна, - нормальная практика. Она должна осуществляться", - отметил Свечинов.

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