В Совфеде прокомментировали идею приравнять нападения на школы к теракту

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ужесточение наказания за нападения на школы, в том числе приравнивание таких преступлений к террористическим действиям, не решит проблему со случаями применения оружия в образовательных учреждениях, нужно навести порядок в информационной политике в отношении детей. Такое мнение высказала ТАСС член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

Ранее в Совфеде директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская заявила, что министерство выступает за то, чтобы приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям.

"Я считаю, что причина [нападений на школы] не в уровне страха перед законом у людей, которые совершают такие вещи. Лишь внушением каких-либо устрашающих последствий не решить этот вопрос, как я считаю. Корни проблемы лежат совсем в другой плоскости. На мой взгляд, нужно больше обращать внимания на информационную политику в отношении детей и молодежи", - сказала Павлова, комментируя предложение Фальковской.

По ее мнению, в настоящее время интернет "становится оружием". "При любой психотравмирующей ситуации человек, который находится в каком-то своем личном кризисе, в интернете может почерпнуть способ, как неконструктивно решить этот вопрос. Здесь нужно [навести] порядок прежде всего в информационной политике, а не выстраивать заборы, препоны и прочее", - подчеркнула Павлова.

Она уточнила, что в том числе имеет в виду "агрессивные видеоигры" и группы в социальных сетях, "показывающие способы разрушающего поведения".

По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, данная инициатива требует обсуждения с профильными ведомствами. "Очень важно с коллегами это обсудить, потому что мы можем сейчас какие-то вещи рекомендовать, но как это будет ложиться на общую работу наших коллег? Поэтому, безусловно, любые методы, которые позволят урегулировать все эти процессы, они точно нужны. Но здесь именно вопрос обсуждения этой темы с профильными ведомствами", - сказала Львова-Белова.

В настоящее время, согласно законодательству РФ, уголовная ответственность за террористический акт и захват заложника наступает с 14 лет.