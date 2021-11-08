Для решения вопроса ветхих домов в Архангельской области нужно около 57 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Около 57 млрд рублей необходимо Архангельской области для решения проблемы ветхих аварийных домов, сообщил в понедельник ТАСС глава региона Александр Цыбульский.

"Ветхого жилого фонда у нас больше 1 млн кв. м. Нам надо порядка 17 млрд рублей, чтобы завершить первый этап [строительство жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда"] и порядка 40 млрд рублей, чтобы полностью решить вопрос ветхого аварийного фонда в ближайшие годы", - сказал Цыбульский.

Программой в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено расселение 474,3 тыс. кв. м жилых помещений, расположенных в 1 820 многоквартирных аварийных домах, в которых проживают более 27 тыс. человек. Это жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года.

Как отметил собеседник агентства, в 2021 году планируется сдать около 40 тыс. кв. м жилья, в 2022 году планируется построить около 200 тыс. кв. м. "Я думаю, первый этап [по нацпроекту] мы закончим в 2023 году, - пояснил Цыбульский. - У нас дискуссия с Минстроем. Я считаю, чтобы не потерять темп, на следующий год уже надо открывать торги, потому что обычно стройка двухлетняя, чтобы после 2023 года у нас не было провала. Если мы дождемся 2023 года, мы получим финансирование только в 2024 году, а первую стройку будем сдавать только в конце 2025-го или 2026 году. Получится, что два года практически выпадет".

Губернатор добавил, что у строительных компаний должен быть горизонт прогноза по крайней мере семь-восемь лет. "Чтобы все понимали, что они могут позволить создать новые мощности, новые производства, привезти технику", - сказал он.