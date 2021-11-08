Медведев призвал обратить внимание на регулярность закупок препаратов против ВИЧ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" в ходе обсуждения партийных поправок ко второму чтению бюджета призвал обратить особое внимание на регулярность оказания плановой медицинской помощи и закупку противовирусных препаратов, в том числе против ВИЧ-инфекции.

"Я получаю постоянные обращения о том, как буксует плановая помощь из-за проблем, связанных с эпидемией новой коронавирусной инфекции, что что-то там отсрочивается и так далее. Этим нужно заниматься. Жизнь никуда не ушла, даже несмотря на этот ковид", - сказал Медведев.

Он отметил, что поддерживает большинство идей, которые были высказаны в ходе обсуждения. В частности, по увеличению затрат на жилье для людей с инвалидностью, вставших в очередь до 2005 года, и по увеличению средств по противовирусным препаратам, включая ВИЧ-инфекцию.

"По этим направлениям нужно думать, чтобы увеличивать средства на оказание этой помощи, включая и закупку соответствующих препаратов по ВИЧ-инфекции. Это же касается и донорской крови", - подчеркнул Медведев.