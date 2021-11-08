Кузнецова предложила включить еще семь регионов в проект по уходу за пожилыми инвалидами

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Проект по долговременному уходу за инвалидами пожилого возраста должен быть распространен еще на семь российских регионов. Об этом в понедельник заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе обсуждения с участием председателя "Единой России" Дмитрия Медведева поправок в проект бюджета ко второму чтению.

Перечисляя меры поддержки инвалидов, парламентарий отдельно остановилась на необходимости помощи лицам пожилого возраста. "Это система долговременного ухода. На самом деле, пилотный проект реализуется в регионах достаточно успешно, мы знаем, что [есть] очень хорошие отзывы и высокий эффект от этих затратных мер", - сказала вице-спикер.

"Мы считаем, что нужно расширять практику пилотных регионов. Как минимум еще семь регионов подключить к этой большой работе к тем 24, которые есть", - сказала Кузнецова, уточнив, что речь идет "о более, чем 100 тыс. граждан".

"В целом на эту программу и на это направление, если будет поддержка, будет потрачено более 7 млрд рублей", - резюмировала она.