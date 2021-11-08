В Чечне высадили 600 деревьев на территории карбонового полигона

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Волонтеры в Чечне высадили более 600 деревьев на территории первого на Северном Кавказе карбонового полигона Way сarbon на средства гранта президента РФ. Об этом сообщил в понедельник ТАСС председатель профсоюзной организации студентов Грозненского нефтяного технического университета ГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) Адам Хамзаев.

"В рамках программы развития серебряного волонтерства мы реализуем проект "Серебряный сад". Волонтеры в настоящий момент посадили порядка 600 деревьев на территории карбонового полигона площадью 51 га. Основная цель экологической акции - повышение уровня экологического воспитания и вовлечение молодежи в активную экологическую волонтерскую деятельность путем проведения комплекса эколого-просветительских мероприятий и масштабных экологических акций совместно с лицами пожилого возраста на территории Чеченской Республики", - отметил собеседник агентства, добавив, что планируется высадить еще около 400 деревьев.

В феврале 2021 года Минобрнауки запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса. В частности, полигоны создаются в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.