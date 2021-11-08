Предметы, найденные при раскопках омского острога, где жил Достоевский, передадут в музей

ОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Находки, сделанные при проведении раскопок на месте каторжного острога Омской крепости, в котором писатель Федор Достоевский провел четыре года, представят в экспозиции Омского музея просвещения в честь двухсотлетия со дня рождения писателя 11 ноября. Об этом сообщил в понедельник руководитель музея Игорь Скандаков.

"У нас в воссозданном Воскресенском военном соборе в подвальной части находится экспозиция музея, в которой мы рассказываем о раскопках на месте собора - объекта, который посещал Федор Михайлович Достоевский. И в этой экспозиции мы до конца недели смонтируем дополнительно выставку, связанную с результатами раскопок на месте острога. Тем самым мы привяжем как бы судьбу Достоевского к этим двум объектам, где он лично бывал", - сказал Скандаков.

При раскопках нашли фрагменты керамической и фарфоровой посуды, кованые гвозди и монеты. "При закладке самого последнего шурфа неожиданно была обнаружена стопка десятикопеечных монет времен Екатерины Второй, изготовленных на Колыванском монетном дворе, - рассказал археолог Михаил Корусенко. - Стопка <...> была обнаружена у снования столбовой ямки у стены каторжного острога. Кто-то припрятал эти монеты в кожаном кошельке. Датировка - от 1771 до 1781 годы (годы начала строительства острога)."

Археолог Юрий Герасименко отметил, что для археологии ценность находок определяют не только сами предметы, но и обстоятельства, контекст обнаружения. "В данном случае нужно говорить об информационной ценности - она гораздо выше материальной", - считает он.

Проведение раскопок

Корусенко подчеркнул, что поставленная на этот год задача - установить при раскопках границы острога для дальнейшей постановки их на охрану - была достигнута. Были обнаружены остатки деревянных столбов - элементов внешней стены барака. "Это дало нам основание сказать, что мы действительно работали с внешним контуром каторжного острога", - пояснил он.

По словам Скандакова, принято решение продолжить раскопки в 2022 году. "Это крайне интересное место. Здесь нужны полноценные раскопки, которые большой площадью накроют территорию острога. Поэтому на следующий год планируется проведение раскопок. Раскопаем подполье [острога], около фундаментов. И стоит задача не просто раскопать, а максимально подготовить это место для дальнейшей музеефикации", - подчеркнул он.

Место в центре Омска, где располагался острог, уже сейчас привлекает большое внимание жителей и гостей города, отметил он. Конкретных планов, какой объект создать на этом месте, пока нет. "Возможно, это будет археологический парк или музей под открытым небом, - рассказал Скандаков. - Сейчас самое главное, что это охранная зона, и никаких других работ здесь проводиться не будет".

Достоевский и Омск

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевского сослали в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам директора омского музея им. Достоевского Виктора Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. "Записки из Мертвого дома" также были написаны под впечатлением от заключения в омском остроге.