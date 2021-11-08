На трассе в Тюменской области появилась первая автоматизированная система против наледи

ТЮМЕНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Первая в Тюменской области автоматизированная противогололедная система начала работу на одной из развязок в Тюмени. Об этом в понедельник говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главного управления строительства Тюменской области.

"Первую в Тюменской области автоматизированную противогололедную систему установили на развязке "ул. Мельникайте - ул. 30 лет Победы" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сейчас она работает в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Установка позволит считывать следующие погодные явления: температуру, ветер, осадки. Три датчика будут показывать степень образования льда, затем после обработки данных компьютером будет распыляться специальный рассол, что позволит сохранить движение на развязке безопасным.

В Тюмени планируют установить подобное оборудование также на развязке "ул. Мельникайте - ул. Дружбы". Аналогичные системы показали свою эффективность на трассах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-дону. Их устанавливают на путепроводах, так как металлические конструкции в зимнее время года в первую очередь подвержены образованию наледи.