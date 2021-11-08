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РАНХиГС будет использовать ИИ для разработки образовательных траекторий для студентов

Как отметил ректор вуза Владимир Мау, индивидуальные рекомендации помогут студентам принимать обоснованные решения в пользу той или иной программы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) намерена использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для разработки индивидуальных образовательных траекторий для студентов и слушателей. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на ректора РАНХиГС Владимира Мау.

"Речь идет о трансформации образовательных процессов в сторону их индивидуализации, которая будет основана не только на выборе студентов и слушателей, но и на личностно-профессиональной диагностике, формировании индивидуальных рекомендаций и треков. Для решения этих задач предполагается использовать искусственный интеллект и технологии дополненной реальности", - говорится в сообщении.

По мнению Мау, индивидуальные рекомендации и возможность персонифицировать образовательный маршрут помогут студентам и слушателям принимать обоснованные решения в пользу той или иной специализации или программы.

Ректор отметил, что в современном мире невозможно один раз и на всю жизнь выбрать специальность - нужно непрерывно учиться и менять профессиональную траекторию. Поэтому задача университетов - создать инструменты, которые позволят студентам и слушателям получать рекомендации на основе их профессионального опыта, личных достижений, знаний, навыков и личных предпочтений. По мнению Мау, создание таких инструментов является перспективой ближайших нескольких лет.

Данные технологии планируется использовать и в системе непрерывной подготовки управленческих кадров для органов публичной власти и бизнеса, добавили в пресс-службе.

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РоссияМау, Владимир Александрович
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