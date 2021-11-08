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Республика Марий Эл выполнила план по вакцинации от коронавируса более чем на 60%

На данный момент первый компонент вакцины от COVID-19 получили 264 269 жителей республики, второй – 231 402

ТАСС, 8 ноября. Уровень вакцинации от коронавирусной инфекции населения Республики Марий Эл на 8 ноября составляет 63% от плана, более 230 тыс. человек получили второй компонент вакцины. Об этом сообщила пресс-служба главы региона в понедельник.

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"Продолжается вакцинация населения против CОVID-19. По состоянию на 8 ноября в Марий Эл поступило 353 820 комплектов вакцин. Первый компонент вакцины получили 264 269 человек, второй компонент - 231 402 человека. Выполнение плана вакцинации по республике составляет 63%", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения республики Марина Панькова, которую цитирует пресс-служба, отметила, что количество вакцинированных иностранных граждан составило почти 4 тыс. человек. В 11 медицинских организациях на данный момент развернуто 1 965 коек, из которых занято 76% коечного фонда. "За период нерабочих дней в медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, поступало от 113 человек - это 1 ноября до 78 человек - 8 ноября", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в Марий Эл продлен до 1 декабря. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлен 23 531 случай заражения коронавирусом, из них 126 - за последние сутки. 20 251 пациент выздоровел, 696 умерли.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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