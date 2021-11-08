В Северной Осетии студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил привлечь для помощи терапевтам в борьбе с коронавирусной инфекцией студентов медицинских образовательных учреждений республики.

"Участковые врачи не способны сопровождать столько людей, которые лечатся амбулаторно. Задача следующая: создать группы из студентов, желательно - старшекурсников СОГМА (Северо-Осетинской государственной медицинской академии - прим. ТАСС). Мы с вами пытаемся создать ковидное отделение в поликлиниках. За пациентами, которые проходят амбулаторное лечение, нужно закрепить врача-терапевта и дать ему в помощь студента. Они будут обзванивать пациентов, а в случае необходимости - объезжать их", - сказал Меняйло на еженедельном аппаратном совещании.

Он также поручил привлечь к работе по борьбе с коронавирусом в полной мере кафедру инфекционных болезней Северо-Осетинской медицинской академии.

Кроме того, главы районов усилят разъяснительную работу с гражданами по введенным антиковидным ограничениям.