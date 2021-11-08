Власти Марий Эл могут продлить ограничения для борьбы с коронавирусом до февраля 2022 года

ТАСС, 8 ноября. Власти Республики Марий Эл готовы продлить ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции до февраля 2022 года в случае, если ситуация с ковидом в регионе не улучшится. Об этом сообщила пресс-служба главы региона в понедельник.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в Марий Эл продлен до 1 декабря.

"Обращаясь к жителям и руководителям хозяйствующих субъектов от имени оперштаба, хочу сказать, что необходимо соблюдать все установленные ограничения. По возможности инициативно распространить действие QR-кодов на все виды деятельности, не только на те, которые сегодня установлены перечнем, руководитель Роспотребнадзора предлагает нам [распространить действие кодов и на] общественное питание, сферу услуг, включая работу банков, отделений почты, гостиниц и так далее. Напоминаю, действие указа меньше чем через три недели заканчивается, и, если у нас будет положительный результат, будет снижен перечень ограничений. Если мы не достигнем достойного улучшения ситуации с ковидом в республике, значит, ограничения будут продлены сразу до 5 февраля будущего года", - цитирует пресс-служба главу региона Александра Евстифеева.

В регионе снижена заполняемость театрально-зрелищных учреждений культуры, кинотеатров и театров с 70% до 50% от имеющихся мест.

Первый заместитель председателя правительства республики Александр Сальников отметил, что в Марий Эл продолжатся проверки соблюдения масочного режима и контроль QR-кодов в общественном транспорте, кафе и других организациях.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Булатовой, которые приводит пресс-служба, показатель заболеваемости по итогам нерабочих дней остается на уровне предыдущей недели. Она отметила, что в целом показатели заболеваемости остаются на стабильно высоких цифрах и превышают среднероссийские в два раза.

О ситуации в регионе

В Марий Эл введен режим обязательной самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса и имеющих хронические заболевания.

В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлен 23 531 случай заражения коронавирусом, из них 126 - за последние сутки. 20 251 пациентов выздоровели, 696 умерли.