Детский омбудсмен призвала закрепить в законе определение служб медиации в школах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова считает, что в закон "Об образовании" следует ввести определение служб медиации и примирения в школах.

Омбудсмен в ходе выступления в понедельник на круглом столе в Совете Федерации, посвященном детской безопасности, назвала институт медиации "одним из эффективных механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних". При этом она отметила, что Министерством просвещения РФ проводится большая работа в этом направлении, количество школьных служб медиации и примирения возрастает. "Предлагаем обсудить возможность дополнить федеральный закон "Об образовании" в части регламентации определения порядка использования технологий примирения внутри образовательных учреждений", - обратилась Львова-Белова к участникам мероприятия.

"Вопрос касается именно урегулирования служб примирения в школах, то есть [мы предлагаем] ввести в закон "Об образовании" четкое понимание самих служб примирения и медиации и их форм работы", - пояснила она ТАСС после мероприятия.

Омбудсмен считает, что службы медиации должны быть независимыми, однако в настоящее время они, как правило, подчинены директорам школ. "Важна какая-то независимость этих служб и регламентация их деятельности внутри школы: каким образом будет выстраиваться работа, какими способами, какие будут подходы, инструменты, каким образом можно будет налаживать взаимоотношения среди учеников, [отношения] с учителями, с родителями", - сказала она.