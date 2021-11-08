УрФУ представил школу английского языка от нейробиологов и тренажер математических навыков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Онлайн-школа английского языка от ученых-нейробиологов и тренажер для развития математических навыков у школьников стали участниками программы "Акселератор УрФУ". Также в федеральном университете представили проект комплекса безопасности для промышленных помещений, сообщили ТАСС в пресс-службе Инновационной инфраструктуры УрФУ в понедельник.

"Среди проектов "Акселератора УрФУ" - онлайн-школа английского языка "Килимник", которая в своей работе применяет научные методики, разработанные учеными-нейробиологами. Благодаря применению инновационных методик учащийся может существенно повысить эффективность обучения. Также новый импульс к развитию в процессе прохождения "Акселератора УрФУ" получил проект тренажера для развития математических навыков у школьников. Это система, включающая автоматическую генерацию заданий, просмотр результатов решений, а также уникальную систему подбора индивидуальной траектории обучения", - сказали в вузе.

Также в вузе представили проект Peers - программно-аппаратный комплекс для высокоточного определения координат объектов внутри помещений. Разработка поможет промышленным предприятиям определять точное местоположение своих сотрудников и техники для обеспечения охраны труда и промышленной безопасности. Высокая точность вычисления координат позволяет контролировать и учитывать рабочее время сотрудников, гарантировать соблюдение трудовой дисциплины, предупреждать и предотвращать такие ЧП, как столкновение техники или наезд техники на человека, расследовать несчастные случаи, что особенно актуально для "опасных" производств. В период прохождения "Акселератора УрФУ" команде проекта удалось заключить партнерское соглашение с компанией "Техновизор", что может привести к появлению пилотного проекта на площадках партнера.

"Акселератор УрФУ" - деловая программа, которая обеспечивает ускоренное развитие бизнес-проектов (стратапов) различной направленности на любых стадиях развития. В ходе "Акселератора УрФУ" команды проектов учатся планировать свою работу, некоторые с помощью трекеров уже рассчитывают и оценивают прямые доходы и расходы в расчете на единицу продукции или на одного клиента. Все проекты программы уже защитили дорожные карты и представили планы развития на ближайшие два года.