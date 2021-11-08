Более 63,5 тыс. жителей Дагестана вакцинировались за нерабочие дни

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 63,5 тыс. жителей Дагестана прошли вакцинацию за десятидневные выходные, объявленные властями республики с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

С 28 октября в регионе ввели допуск по QR-кодам в торговые центры, объекты розничной торговли, спортзалы, учреждения культуры. С 30 октября по 7 ноября в республике были объявлены нерабочими днями.

"В первую очередь хотелось бы сказать, что нам удалось удержать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной инфекцией практически на том уровне, на котором она была на предыдущей неделе: количество лабораторных случаев незначительно увеличилось, имелся небольшой прирост количества госпитализированных. Самое главное, что за эти дни нам удалось вакцинировать более 63,5 тыс. человек", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяну Беляеву по итогам длительных десятидневных выходных.

По ее словам, это хороший рывок по темпам вакцинации. По мнению Беляевой, способствовало этому и введение QR-кодов. "Мы должны понимать, что с QR-кодами нам придется жить еще долго: выезды в соседние регионы и посещение тех или иных мест будут также ими регламентированы, поэтому хотелось бы обратить внимание, чтобы для нормальной цивилизованной жизни мы принимали и поддерживали вопрос в пользу здоровья, в пользу вакцинации. Особенно важно сделать акцент на лицах старшего возраста, отметить, что сейчас разрешена вакцинация беременных женщин в сроке более 22 недель - это наиболее уязвимый контингент, который бы мы хотели уберечь от COVID-19", - сказала она.

Все пункты вакцинации все эти дни работали в обычном режиме, ни один из них не прекращал своей работы, подчеркнула министра. Она также отметила, что в республике доступны более 200 тыс. доз различных видов вакцины от COVID-19. "Какие-то пункты испытывали дефицит вакцины "Спутник Лайт", но она имеется в дополнительно развернутых пунктах и в отдельных поликлиниках городов и районов. Надо подчеркнуть, что "Спутник Лайт" используется прежде всего для повторной вакцинации и вакцинации лиц, переболевших COVID-19 более 6 месяцев назад", - подчеркнула.

В Дагестане наблюдается рост заболеваемости среди детей и, в том числе потому что дети в настоящее время не подлежат вакцинации. "Необходимо отметить, чтобы при первых симптомах респираторной вирусной инфекции, а дети могут COVID-19 переносить именно так, не допускали ребенка в школу или сад, приглашали врача на дом. Сейчас распределены во все поликлиники Махачкалы, а в скором времени поступят и в районы, ПЦР экспресс-тесты на COVID-19. Это позволит нам быстрее дифференцировать ОРВИ от COVID-19, а, следовательно, предпринять меры для локализации очага и предотвращения распространения этой инфекции, в том числе и среди детей", - приводит пресс-служба слова Беляевой.