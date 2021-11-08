Морозы до 20 градусов, сильный ветер и гололедица ожидаются в регионах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Понижение температуры до минус 20 градусов, а также сильный ветер и гололедица ожидаются в регионах Уральского федерального округа, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, на крайнем севере до умеренных (снег, мокрый снег), днем на юге небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), на севере умеренные, местами сильные осадки (мокрый снег, снег). В отдельных районах гололедные явления, температура воздуха ночью минус 4, плюс 1 градус, днем - от 0 до плюс 5 градусов, местами порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. 10 и 11 ноября в регионе также ожидаются снег и гололедица, ночью похолодает до минус 16, дневные температуры к четвергу опустятся до минус семи градусов.

В Курганской области в эти же дни порывы ветра достигнут 14 м/с, возможны небольшие осадки, температура ночью - до минус 7 градусов, днем - не выше плюс 6. По данным челябинских синоптиков, порывы ветра в регионе составят 14-18 м/с, ожидаются снег, дождь, сильная гололедица, к четвергу в ночные часы похолодает с минус пяти до минус 10-15.

В Челябинской области, где на большой части территории нет снежного покрова, продолжаются природные пожары. По данным главного управления лесами региона, в 2020 году (когда снежный покров установился в начале ноября) последнее возгорание ликвидировали 5 ноября. В этом году за минувшие выходные в регионе ликвидировано 15 природных пожаров, 1 локализован, их суммарная площадь составила 257 га.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области к четвергу похолодает с минус трех в ночные часы до минус 10-15, а днем с плюс 5 до минус 7, возможен дождь, снег, местами туман и сильные порывы ветра до 16 м/с. В Югре к четвергу в ночные часы похолодает до минус 20 градусов, а днем - до минус 19, возможны снег, изморозь. До минус 20 градусов похолодает и в Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие три дня, местами изморозь, небольшой снег.