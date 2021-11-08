Победители премии We аre together получат по $10 тыс.

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Иностранцы - победители трека We аre together, одного из направлений международной премии взаимопомощи "Мы вместе", получат по $10 тыс. (около 714 тыс. рублей). Об этом сообщили в понедельник организаторы премии.

"Общий призовой фонд трека составляет $120 тыс., каждый победитель получит $10 тыс. Если удастся привлечь больше партнеров из бизнес-сообщества, приз увеличится до $15 тыс.", - приводит пресс-служба слова соорганизатора акции Артема Метелева.

Он напомнил, что задача премии состоит не только в том, чтобы выдать лауреатам денежные призы, но и "оказать всестороннюю поддержку: информационную, экспертную и прочую". "Наши победители получат возможность продвижения своих инициатив с помощью крупнейших международных СМИ и возможность посетить Международный форум гражданского участия "Мы вместе", - сообщил он.

Отмечается, что в 2021 году темой международного трека We аre together стала борьба с пандемией. На участие поступило 429 заявок из 59 стран, в том числе из Бразилии, Португалии, Израиля, Таиланда, Египта, Шри-Ланки, Индии, Нигерии, ЮАР. Заявки принимались по направлениям "Медицина", "Бизнес", "Образование и технологии" и "Личный вклад гражданина", оценивались по актуальности для целевой аудитории, привлечению дополнительных ресурсов, эффекту, перспективам, работе в условиях риска и другим критериям.

О старте международной волонтерской премии "Мы вместе" объявил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко 18 мая. Премия посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из треков "Волонтеры и НКО", "Бизнес", "Медиа" и We arе together ("Мы вместе"). Претендовать на премию могут физлица от 14 лет и представители организаций. Победителей объявят 5 декабря на форуме "Мы вместе". Премия проходит в рамках нацпроекта "Образование" федерального проекта "Социальная активность". Ее организатор - платформа Dobro.ru, оператор - Ассоциация волонтерских центров.