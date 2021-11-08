В Кисловодске отреставрировали школу, построенную 100 лет назад

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Исторический корпус школы № 1, построенный в 1903 году, отреставрировали в Кисловодске Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"В стенах исторического корпуса школы № 1 вскоре снова сядут за парты кисловодские школьники - здесь уже завершают отделочные работы, проводят уборку после масштабной реконструкции, устанавливают мебель и учебное оборудование", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, программа развития СКФО, в рамках которой проводилась реконструкция этого объекта культурного наследия, позволила укрепить фундамент и стены здания, заменить старые деревянные перекрытия, установить дубовые окна, отреставрировать фасад, обустроить светлые и комфортные помещения, сохранив исторические элементы, например, кованые лестничные перила.

Отмечается, что здание было построено в 1903 году для воспитанниц женской гимназии, основанной кисловодчанкой Анастасией Васильевой. В советский период она преобразовалась в общеобразовательную школу, гостями которой были писатель Корней Чуковский и известный педагог и писатель Антон Макаренко. В годы войны здесь обучались командиры-артиллеристы и размещался эвакогоспиталь. В 2003 году из-за аварийного состояния корпус был закрыт.