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Акция "Память сердца" в честь погибших сотрудников МВД впервые прошла в Дагестане

С 1994 года погибли 762 сотрудника МВД по Республике Дагестан

МАХАЧКАЛА, 8 ноября./ТАСС/. Акция "Память сердца", посвященная памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел, впервые прошла в Дагестане.

В этот день родные и близкие погибших сотрудников органов внутренних дел республики прошли с их портретами от центральной площади Махачкалы до мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

По сообщению регионального МВД, с 1994 года от рук бандитов погибли 762 сотрудника МВД по Республике Дагестан. Звание Героя России присвоены 18 сотрудникам МВД, 15 из них посмертно.

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