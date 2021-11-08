Акция "Память сердца" в честь погибших сотрудников МВД впервые прошла в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 ноября./ТАСС/. Акция "Память сердца", посвященная памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел, впервые прошла в Дагестане.

В этот день родные и близкие погибших сотрудников органов внутренних дел республики прошли с их портретами от центральной площади Махачкалы до мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

По сообщению регионального МВД, с 1994 года от рук бандитов погибли 762 сотрудника МВД по Республике Дагестан. Звание Героя России присвоены 18 сотрудникам МВД, 15 из них посмертно.