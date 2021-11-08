В нерабочие дни МФЦ Татарстана предоставил 93 тыс. услуг

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. МФЦ Татарстана оказал более 93 тыс. услуг за 9 дней. Почти половина пришлась на услугу по подтверждению учетной записи ЕСИА для получения сертификата о вакцинации, сообщает пресс-служба МФЦ в республике.

"Более 93 тыс. услуг предоставил татарстанцам с 30 по 7 ноября МФЦ республики. Из них 43 тыс. - услуги по подтверждению учетной записи ЕСИА для получения сертификата о вакцинации на портале госуслуг", - сообщает пресс-служба.

Наиболее массовое обращение за подтверждением было зафиксировано 1 ноября. Тогда было подано более 8 тыс. заявлений. В течение трех праздничных дней в офисы "Мои документы" поступило более 7 тыс. обращений за данной услугой. "Однако мы уверены, что в ближайшее время повышенный спрос на нее сохранится, поэтому МФЦ продолжит работу без выходных", - цитирует пресс-служба директора ГБУ МФЦ в Татарстане Ленару Музафарову.

С введением в республике QR-кодов многофункциональные центры перешли на усиленный режим работы. В будние дни предусмотрены дополнительные часы работы для подтверждения учетной записи ЕСИА. В воскресенье офисы "Мои документы " оказывают только услугу, связанную с получением QR-кода.

О ситуации с коронавирусом в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается торговых центров, аквапарков, бассейнов и ряда других мест. Также с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан. В том числе необходимо сделать прививку работникам сферы услуг. Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом.

6 октября в пресс-службе президента Татарстана сообщили, что через две недели QR-коды потребуются для проезда в общественном транспорте. Планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медицинском отводе.